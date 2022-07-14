Buharkent Belediye Başkanı Erol'dan '15 Temmuz' mesajı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 15 Temmuz 2016’nın ülkemize, milletimize ve demokrasimize alçakça kasteden hainlerin darbe girişimine maruz kaldığımız ve asla unutmayacağımız karanlık bir gece olduğunu anımsatarak, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birliğini anayasal düzenimizi ve demokrasimizi hedef alan bir darbe girişimine maruz kaldık. Vatanımıza ve milletimize karşı yapılan bu ihanet sırasında milletimizin iradesinin yegane temsilcisi olan TBMM bombalanmış, devletimizi ve milletimizi temsil eden Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın canına kastedilmiştir. Hainler devletimizi korumak ve kollamak üzere yükümlü olan güvenlik kurumlarımıza saldırmış, milletimize ait uçakları, tankları ve silahları yine milletimize karşı kullanmıştır. Kısacası hainler Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize tarihte görülmemiş bir ihanete kalkışmıştır. Türk ordusunun içinde yapılanan Fetö terör örgütü bağlı bir grubun bu hain girişimi, en başta demokrasi sevdalısı halkımızın onurlu direnişi, demokrasiye sahip çıkması, sokakları bir demokrasi şölenine çeviren kararlı duruşu, daha sonra da devletine bağlı gerçek Türk askerleri ve emniyet güçlerimizin olaya el koymasıyla bastırılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz'un yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Darbe girişimine gövdesini siper eden bu aziz milletin mensubu olmaktan da büyük gurur duyuyorum. 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

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