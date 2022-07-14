Başkan Kaplan, “15 Temmuz Türk Milleti’nin yeniden dirilişinin ve şahlanışının adıdır”

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Başkan Kaplan yayınladığı mesajda, 15 Temmuz zaferinin büyük bir fedakârlığın eseri olduğunu, bu zaferin ayrıca Türk Milleti’nin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının adı olduğunu söyledi.

Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniforma giymiş teröristlerinin Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrultarak kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Ülkenin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızarak gerçek emellerini 15 Temmuz 2016'da açığa çıkaran ve 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, Türkiye Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle bertaraf edildi. Bir taraftan 251 vatandaşımızı kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atılmasının gururunu yaşıyoruz” dedi.

15 Temmuz’un, Türk Milleti’nin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının adı olduğunu belirten Başkan Kaplan, “Bu mücadelenin ve zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır. 15 Temmuz, tüm Türkiye’nin, milletimizin tüm fertlerinin, milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. Bundan altı yıl önce yediden yetmişe sokaklara, meydanlara dökülerek vatanını, bayrağını, istiklalini müdafaa eden aziz halkımız, tüm dünyaya, tüm şer odaklarına bu milleti esarete düşürmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğinin en güçlü ve en somut mesajını vererek ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere geçit vermemiştir” diye konuştu.

Kaplan ayrıca, “15 Temmuz'da vatanına canıyla siper olup ülkemizi esir almaya yeltenen hainlere dersini veren tüm kahramanlarımıza, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.



Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Aydın ve Koçarlı başta olmak üzere ülkenin her yerinde gerçekleştirilecek olan programlara katılmaya davet etti.

Başkan Kaplan hemşerilerine yaptığı çağrıda “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü akşamı saat 20:00’da Aydın Atatürk Kent Meydanında ve Koçarlı Cumhuriyet meydanında düzenlenecek programa tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.



15 Temmuz programında Koçarlı Cumhuriyet meydanında Koçarlılılar bir araya gelecek. Koçarlı Kaymakamlığı ve Koçarlı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, ilçe protokolünün sabah saat 10.00’da şehitlik ziyaretiyle başlayacak. Cuma namazı sonrası Cihanoğlu Camiinde Mevlidi şerif okunacak. Akşam ise Saat 20’de Demokrasi nöbeti ve Milli Birlik Günü kutlamaları saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak olan etkinlikler, Kur’anı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam edecek ve gece boyunca sürecek.

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