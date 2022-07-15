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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lavanta Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İHA

Lavanta Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi.

Her yıl Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta Festivali, Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda kapılarını bir kez daha açtı. 13 Temmuz Çarşamba günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve PM Üyesi Gamze Taşçıer, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener ile CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak'ın da katılımıyla gerçekleştirilen görkemli bir tören ile başlayan festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivale binlerce vatandaş katıldı.
Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen çiçeklerin yanı sıra yine belediyeye bağlı heykel ve seramik atölyelerinde üretilen eserler ile süslenen festival alanı, lavanta tarlalarının eşsiz görüntüsü ve mis kokusu ile katılımcılara unutamayacakları dakikalar yaşattı. Didimli yerel grup Trio'nun sahne aldığı festivalde 7'den 70'e vatandaşlar seramik, sabun ve yağ atölyelerinde doğal ürün yapımını öğrenirken Didim Belediyesi'nin lisanslı markası 'Didyma' ürünleriyle buluşma şansına da erişti.
Festivaller kenti Didim'de kültür ve sanat etkinlikleri ile birçok festivalin vatandaşlar ile buluşturmaya devam edeceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Festivaller kenti Didim'de bir etkinliğimizi daha sona erdirdik. Belediyemiz tarafından geleneksel hale getirilen Lavanta Festivali bu yıl bir kez daha Didim Belediyesi Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda vatandaşlarımızla buluştu. Gerçekten çok eğlendik, çok güzel zaman geçirdik. Festivalimizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Önümüzde Yazarlar Festivali ve Zeytin Festivali var. Vatandaşlarımızı bu festivallerimize bir kez daha davet ediyorum" dedi.

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