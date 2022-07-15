Kuşadası’nda 15 Temmuz şehitleri anılıyor

Kuşadası’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan ve protokol üyeleri, Adalızade Mezarlığı’ndaki şehitlikleri ziyaret etti. Ziyarette, şehitler için Kur’anı Kerim Tilaveti okunup, kabristanlarına karanfil bırakıldı.



15 Temmuz’da yapılan darbe girişiminin 6’ıncı yıl dönümü dolayısıyla Kuşadası’nda gün boyunca sürecek bir anma programı gerçekleştirilecek. ilk olarak Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, protokol üyeleri, idari ve mülkü amirler ile vatandaşlar Adalızade Mezarlığı’ndaki şehitliklere ziyarette bulundu. Ziyarette şehitler için önce Kur’anı Kerim Tilaveti okundu. Duaların edilmesinin ardından şehitlerin kabristanlarına karanfil bırakıldı. Anma programı saat 20.00’de Atatürk Meydanın da düzenlenecek resmi çelenk koyma töreni ile sürecek.



Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel Adalızade Mezarlığı’nda yaptığı konuşmada, “Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sonsuza dek yaşayacağı inancımı kuvvetle ifade etmek istiyorum. Bu devleti yıkmaya kimsenin gücü yetmez. Tarihte Türk Milleti birçok defa kenetlendiğinde ve birlik olduğunda neleri başarabileceğini dünyaya ispatlamıştır. 15 Temmuz gecesi canlarını hiçe sayarak şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olsun” diye konuştu.

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