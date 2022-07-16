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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Koca’nın çağrısına Nazilli halkı kayıtsız kalmadı

İHA

Bakan Koca’nın çağrısına Nazilli halkı kayıtsız kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu korona virüs aşısı hatırlatma dozu çağrısına Nazilli halkı kayıtsız kalmayarak aşılarını yaptırmaya başladı. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Necati Akkaya, “Sağlık Bakanımızın çağrısının ardından 10 Temmuz’dan bu yana günde ortalama 350400 civarında hatırlatma dozu aşısı yapmaktayız” dedi.
Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca’nın 10 Temmuz tarihinde yapmış olduğu Kovid19 hatırlatma dozu çağrısına tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’ın Nazilli ilçesinden de destek geldi. Hatırlatma doz aşıları için Nazilli Devlet Hastanesi'ne akın eden yüzlerce vatandaş Kovid19 ile mücadelede kararlılığını gösterdi. Nazilli Devlet Hastanesinde MHRS randevu sistemi başta olmak üzere direkt başvurularla günde ortalama 350400 civarında aşı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Biontech, Sinovac ve Türkovac olarak üç grupta bulunan hatırlatma dozlarının stoklarını güncelleyen Nazilli Devlet Hastanesi sağlık çalışanları vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Mutlaka hatırlatma doz aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz” dediler.

Vatandaşlardan hatırlatma doz aşılarına davet
Nazilli Devlet Hastanesinde hatırlatma aşısı yaptırmaya gelen Nazilli Belediyespor alt yapıda görev yapan Antrenör Akif Kaya, özellikle spor camiasının hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini ifade ederek, ”Dördüncü doz aşımı oldum. Herkese tavsiye ediyorum, korunmamız adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne yapılması gerekiyorsa da sonuna kadar destekliyorum. Aşı olduğum için kovid geçirmedim herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bunu aşının desteklediğini düşünüyorum bu yüzden aşıya tüm desteğimi veriyorum. Nazilli Belediyespor alt yapıda görev yapmaktayım. Sporun içindeyim ve tüm çevremin aşıya özellikle destek vermesini istiyorum ve tavsiye ediyorum“ dedi.

Sağlık çalışanlarından vatandaşlara çağrı
Hatırlatma doz aşılarına olan taleplerden dolayı memnuniyetini dile getiren Nazilli Devlet Hastanesi Kovid19 aşı servisinden hemşire Özlem Altınöz, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Nazilli Devlet Hastanesinde aşı ünitesinde hemşire olarak görev yapmaktayım. Nazilli halkının aşıya yoğun bir talebi var. Bayramın ikinci günü hatırlatma dozlarına başladık, o zamandan beri iyi bir çalışma sergiledik. En çok Biontech aşısına talep var. Sinovac ve Türkovac da yapıyoruz. Onlara da talep var. Bütün aşılarımız elimizde mevcut, stok sıkıntımız yok. Nazilli halkının aşı konusunda talepleri çok yoğun oldu. Biz bayramdan sonra yoğunluk başlar diye düşünmüştük ama erkenden talepler gelmeye başladı. Sağlık çalışanları olarak bu yoğunluk bizleri çok mutlu ediyor. Mutlaka hatırlatma dozlarını yaptırmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“Sağlık Bakanımızın çağrısına vatandaşlarımız kayıtsız kalmadı”
Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Doktor Necati Akkaya ise şu ifadeleri kullandı:
“10 Temmuz 2022’de hatırlatma dozları açıldıktan sonra biz stoklarımızı kontrol ettik. Tüm halkımız aşıya talep gösterdi. Nazillili vatandaşlarımıza günlük 350400 doz bandında aşı yapıyoruz. Türkovac, Sinovac, Biontech olarak üç tercihi de halkımızın hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımız buraya gelince ilk önce onay formu dolduruyorlar ardından aşılarını oluyorlar. Şu ana kadar herhangi bir komplikasyon yaşamadık, stok durumunda da azalma yaşamadık. Şu anda aşılamayı gayet güzel, randımanlı bir şekilde yapıyoruz. İnşallah yapmaya da devam edeceğiz. Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz."

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