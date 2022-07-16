Efeler'de Göksal kaldı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 FK, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyonlukta pay sahibi olan kalecisi Göksal Özkara'yla yeniden anlaştı. 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi takımıyla sözleşme yenileyerek yuvada kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-07-16 11:03:09



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