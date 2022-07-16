Efeler 09 SFK, Çarkçı ile yeniden anlaştı

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20222023 sezonunda TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, iç transfer çalışmaları çerçevesinde Furkan Çarkçı ile yeniden anlaşma sağladı.



Geçen sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, yeni sezonda da yeşil beyazlı formayı terletecek. Kulüp Başkanı Eymen Atay, "Oyuncumuz Furkan Çarkçı'ya tekrardan hoş geldin diyor, kendisine efe armamız altında başarılar diliyoruz" dedi.

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