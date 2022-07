Aydın Devlet Hastanesi, başarılı bir operasyona imza attı Karnındaki 8 cm’lik balonlaşma, EVAR ile onarıldı

Aydın Devlet Hastanesi, EVAR operasyonu ile karın bölgesinde 8 cm’lik balonlaşma bulunan 73 yaşındaki hastayı sağlığına kavuşturdu.



Aydın Devlet Hastanesi, her geçen gün gelişen sağlık imkanları ile hastalara umut olmaya devam ederken son teknoloji uygulamalarıyla da başarılı operasyonlara imza atıyor. Son olarak Aydın Devlet Hastanesi’ne başvuran 73 yaşındaki hastanın, yapılan tetkiklerin ardından karın aort damarının balonlaştığı tespit edildi ve hemen ameliyata alınan hasta uygulanan EVAR operasyonu ile sağlığına kavuştu. Aydın Devlet Hastanesi Kalp Merkezi’nde, Op. Dr. Murat Arpaz, Op. Dr. Mehmet Yeşiltay, Uzm. Dr. Mustafa Kurşun ve Uzm. Dr. Emre Demir öncülüğünde yapılan başarılı işlemde hastanın her iki kasık damarından girilerek karın aort damarındaki anevrizmaya ulaşıldı ve başarıyla EVAR (endovasküler anevrizma onarımı) yapıldı.



Konu ile ilgili Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada “Hastanemize başvuran A.G. (73) isimli hastamızın karın aort damarında, 128 kesitli üst düzey tomografi cihazımız ile yapılan tetkiklerde yaklaşık 8 santimetreye varan ileri düzeyde balonlaşma (anevrizma) tespit edildi. Bu balonlaşmada yırtılma ve kanama riski yüksekti. Ayrıca hastamız daha önce ciddi bir karın ameliyatı geçirmişti ve açık cerrahi operasyon açısından yüksek risk taşımaktaydı. Bu nedenle hastamızın her iki kasık damarından girilerek karın aort damarındaki anevrizmaya ulaşıldı ve başarıyla EVAR (endovasküler anevrizma onarımı) yapıldı. Aort damarı kalpten çıkarak tüm vücuda kan taşıyan ana damar yapısıdır. Aort damarının genişlemesi (balonlaşması) anlamına gelen "anevrizma" ciddi bir sağlık problemi olup kanama veya yırtılma gibi ölümcül risklere sahiptir. 2000' li yıllardan sonra aort ameliyatlarında kapalı yöntemler de kullanılmaya başlanmış olup EVAR işlemi bu kapalı yöntemlerin en teknolojik olanlarından biridir. EVAR işlemi, anevrizma onarımının açık cerrahi yönteme göre çok daha konforlu bir şekli olan endovasküler yani damar içerisinden anevrizmaya kendinden stentli suni bir damar (stentgreft) yerleştirilmesidir. Bu işlemde kasıklardaki atardamarların içerisinden ilerletilen ince boru kullanılır. İnce boru içinde kapalı duran suni damar, anevrizmanın içinde şemsiye şeklinde açılır, böylece anevrizma işlevini kaybeder ve bir süre sonra damarın üzerine yapışır. Ayrıca işlem için kasıktaki kesiler dışında başka bir cerrahi kesi uygulanmadığı için hastalarımız için de gayet konforlu bir uygulamadır. Hastanemiz Kalp Merkezi gibi tecrübeli ellere sahip hekimlerimiz sayesinde, anjiografi ve ameliyat işlemlerinin aynı anda yapılması gereken bu tür işlemleri başarıyla uygulayabilmekteyiz. Hastanemiz Kalp Merkezinde yapılan bu başarılı işlem, Op. Dr. Murat Arpaz, Op. Dr. Mehmet Yeşiltay, Uzm. Dr. Mustafa Kurşun, Uzm. Dr. Emre Demir öncülüğündeki KalpDamar Cerrahi Ameliyathane, Anjiografi ve Anestezi ekipleri ile birlikte gerçekleştirildi ve hastamız şifa ile taburcu edildi” ifadelerine yer verildi.

