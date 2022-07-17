Kuşadası’nda 9 günlük bayram tatilinde plajlardan 3500 ton atık toplandı

Kuşadası Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla 7/24 mesai yaptı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurban bayramı tatili için Kuşadası’nı tercih eden 1,5 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin sahil hattı boyunca ardında bıraktığı tonlarca atığı özenle temizledi.



Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 20 km sahil şeridinde 3 bin 500 ton evsel atık ve 130 ton geri dönüştürülebilir atık topladı. Ekipler temizlik çalışmalarına Kuştur mevkiinden başlayarak kent merkezine kadar olan hat üzerinde sürdürdü. Temizlik ekipleri turizm sezonu sonuna kadar çalışmalarına aralıksız olarak devam edecek.

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