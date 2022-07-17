Kuşadası'nda gündüz plajlar, akşam yollar doldu



Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde sabah saatlerinden itibaren sahiller tatilcilerle dolarken, akşam saatlerinde ise dönüş trafiği başladı. İlçenin ana arterlerinde araç kuyrukları oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde sahillerde hareketlilik yaşandı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Kuşadası'nda, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de yerli ve yabancı turistler Kadınlar Denizi sahilini doldurdu. Tatilcilerin kimi denizde serinlerken kimisi de güneşlenmeyi tercih etti. Doğa harikası Milli Park girişinde uzun kuyruklar oluşurken saat 14.00'te girişler araç trafiğine kapatıldı. Dokuz günlük bayram tatili bitiminde ve akşam saatlerinde ise trafikte dönüş yoğunluğu yaşanmaya başladı. Ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-07-17 19:44:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.