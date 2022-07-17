Alevlerin kontrol altına alınması için iş makineleri konuşlandırıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam üzeri başlayan orman yangınının söndürülmesi için hem karadan hem havadan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, alevlerin önünün kesilmesi için de iş makineleri konuşlandırıldı.



Nazilli ilçesi kırsal Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde akşam üzeri saat 17:30 sıralarında başlayan ve kısa sürede büyüyen orman yangını için söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozerin yanı sıra bölgede konuşlandırılan iş makineleriyle de yangına müdahale ediliyor. Ekipler alevlerin tarım arazilerine ulaşmaması için yol kesme çalışmaları gerçekleştirirken, bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Yangının büyümemesi için karadan ve havadan müdahale gerçekleştirilirken, yangın söndürme uçak ve helikopterleri de yoğun mesai harcadı.

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