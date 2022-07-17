Su tankerleri için yol açma çalışmaları yapılıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde başlayan orman yangınının söndürülmesi için hem karadan hem havadan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, su tankerlerinin bölgeye ulaşabilmesi için de yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor.



Nazilli ilçesi kırsal Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde akşam üzeri saat 17:30 sıralarında başlayan ve kısa sürede büyüyen orman yangını için söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Havadan ve karadan yangına müdahale edilirken, bölgedeki arazi şartları karadan ulaşımı yer yer zorluyor. Bölgede konuşlandırılan iş makineleri de su tankerlerinin yangın bölgesine ulaşabilmesi için yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Özellikle alevlerin bölgede bulunan tarım arazilerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf edilirken bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Arama kurtarma ekipleri de yangın bölgesine gelerek çalışmalara destek oluyor.

Yangının büyümemesi için yangın söndürme uçak ve helikopterleri de yoğun mesai harcarken, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi.

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