Aydın'da orman yangını (2)

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4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK

2022-07-17 22:45:36



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