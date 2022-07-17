Aydın'da orman yangını (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da orman yangını (2)

DHA

Aydın'da orman yangını (2)


4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK
2022-07-17 22:45:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Nazilli yangını kısmen kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Nazilli yangını kısmen kontrol altına alındı
Ellerine kürekleri aldılar, alevlerin üzerine koştular
YEREL HABERLER Ellerine kürekleri aldılar, alevlerin üzerine ...
Su tankerleri için yol açma çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER Su tankerleri için yol açma çalışmaları yapılıyor
Alevlerin kontrol altına alınması için iş makineleri konuşlandırıldı
YEREL HABERLER Alevlerin kontrol altına alınması için iş makineleri ...
Kuşadası'nda gündüz plajlar, akşam yollar doldu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda gündüz plajlar, akşam yollar doldu
Aydın'da orman yangını/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Aydın'da orman yangını/ Ek fotoğraf
Nazilli’deki yangına müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Nazilli’deki yangına müdahale sürüyor
Aydın’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Aydın’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ...
Didim'e inen domuzlar sitelerin bahçelerinde yiyecek aradı
YEREL HABERLER Didim'e inen domuzlar sitelerin bahçelerinde yiyecek ...
24 yıl sonra bir araya geldiler
YEREL HABERLER 24 yıl sonra bir araya geldiler
Ege Denizi’nde fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Ege Denizi’nde fırtına uyarısı
Bozdoğan’da çaldılar, Nazilli’de yakalandılar
YEREL HABERLER Bozdoğan’da çaldılar, Nazilli’de yakalandılar
Kuşadası’nda 9 günlük bayram tatilinde plajlardan 3500 ton atık toplandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 9 günlük bayram tatilinde plajlardan ...
Aydın, yeni haftaya sıcaklıklar ile başladı
YEREL HABERLER Aydın, yeni haftaya sıcaklıklar ile başladı
Efeler'de Furkan da devam
YEREL HABERLER Efeler'de Furkan da devam
Alıcık: "Yeşil vatanımız, ormanlarımız sağlığımızın teminatıdır"
YEREL HABERLER Alıcık: "Yeşil vatanımız, ormanlarımız sağlığımızın ...
Aydın Devlet Hastanesi, başarılı bir operasyona imza attı Karnındaki 8 cm’lik balonlaşma, EVAR ile onarıldı
YEREL HABERLER Aydın Devlet Hastanesi, başarılı bir operasyona imza ...
Restorandan hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Restorandan hırsızlık güvenlik kamerasında
Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü böyle nakavt etti Bel künde oyunu ile asfalt zemine çakılan sürücü bir daha kalkamadı
YEREL HABERLER Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü böyle nakavt ...
Nazilli polisi hırsızı suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Nazilli polisi hırsızı suçüstü yakaladı
40 derece sıcaklıkta yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular 7 metrelik kuyuya düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
YEREL HABERLER 40 derece sıcaklıkta yavru köpeği kurtarmak için ...
Milli Park yoğunluktan dolayı sivil araç girişine kapatılacak
YEREL HABERLER Milli Park yoğunluktan dolayı sivil araç girişine ...
Efeler 09 SFK, Çarkçı ile yeniden anlaştı
YEREL HABERLER Efeler 09 SFK, Çarkçı ile yeniden anlaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.