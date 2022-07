Mergen Çayı’nda ıslah çalışmaları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Mergen Çayı’nda ıslah çalışmalarına başlandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Yapılan çalışmalarla Aydın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan taşkın koruma tesisleri ile vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanıyor.



Nazilli ilçesi için büyük öneme sahip olan Nazilli Mergen Çayı Islah çalışmalarına başlandı. Nazilli ilçe sınırları içinden geçen Mergen Deresi üzerinde ortalama 6,5 metre derinliğinde 10 adet taban kuşağı ve 1500 metre dere yatağı düzenlemesi ile taş tahkimat imalatı yapılacak. Mergen Deresi Islahı tamamlandıktan sonra yerleşim yerleri ve tarım arazileri taşkınlardan korunarak vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak.

