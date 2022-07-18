Buharkent'te festival hazırlıkları devam ediyor

Buharkent 16. Kültür Sanat ve Taze İncir Festivali için hazırlıklar devam ederken, festivalde sergi açmak isteyen vatandaşların son müracaat tarihi de belli oldu.



Aydın’ın Buharkent ilçesinde bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan Kültür Sanat ve Taze İncir Festivali için geri sayım başladı. Aydın’ın en iyi incirlerinin yetiştiği ilçelerden olan Buharkent’te festival hazırlıkları da aralıksız devam ederken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, festivalde sergi açmak isteyen vatandaşlar için çağrıda bulundu. Başkan Erol, festival alanı ile ilgili çalışmalar çerçevesinde sergi açmak isteyen vatandaşların 25 Temmuz Pazartesi gününe kadar Zabıta Amirliği’ne müracaat etmeleri gerektiğini belirtti.



Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan Başkan Erol, paylaşımında “16. Taze İncir Festivalinde Sergi açmak isteyen vatandaşlarımızın dikkatine. 16. Taze İncir Festivalinde sergi açmak isteyen vatandaşlarımızın 25 Temmuz 2022 saat: 17.30’a kadar zabıta amirliğine müracaat etmesi rica olunur” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.