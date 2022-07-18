Aydın'da dekan sekreteri, evinde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da dekan sekreteri, evinde ölü bulundu

DHA

Aydın'da dekan sekreteri, evinde ölü bulundu


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Sekreteri Ayşe Akay'ın (50), evinde iple doğal gaz borusuna asılı cansız bedeni bulundu.
Olay, saat 10.00 sıralarında Girne Mahallesi 2175 Sokak'taki evde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi'nde 21 yıldır dekan sekreteri olarak görev yapan Ayşe Akay'dan sabah haber alamayan yakınları, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla eve giden polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırarak eve girdi. Akay, iple doğal gaz borusuna asılı ölü bulundu. Acı haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı. Akay'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Aydın'dan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan Ayşe Akay'ın birlikte yaşadığı oğlu Uğur Can Akay'ın (24), 5 yıl önce yaşamına son verdiği öğrenildi. Polis, Ayşe Akay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-07-18 14:17:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buharkent'te festival hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Buharkent'te festival hazırlıkları devam ediyor
Eski güreşçi, 'yol verme' kavgasında sürücüyü bel kündesiyle hastanelik etti
YEREL HABERLER Eski güreşçi, 'yol verme' kavgasında sürücüyü bel ...
Nazilli'den Gürcistan'a pedal çevirecek
YEREL HABERLER Nazilli'den Gürcistan'a pedal çevirecek
Nazilli Belediyespor Basvari ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Basvari ile 1 yıllık kiralık ...
Kaza sonrası aldığı fazla paranın sahibini arıyor Otomobilini daha uygun fiyata yaptırdı, artan parayı iade edecek
YEREL HABERLER Kaza sonrası aldığı fazla paranın sahibini ...
Aydın'daki orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Aydın'daki orman yangınında 30 hektarlık alan zarar ...
Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu
Nazilli'de son imza Yılmaz'dan
YEREL HABERLER Nazilli'de son imza Yılmaz'dan
Aydınlı Ayşenur, Balkan Şampiyonası’ndan başarıyla döndü
YEREL HABERLER Aydınlı Ayşenur, Balkan Şampiyonası’ndan başarıyla ...
Otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü
Başkan Ertürk, babasını kaybetti
YEREL HABERLER Başkan Ertürk, babasını kaybetti
Mergen Çayı’nda ıslah çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Mergen Çayı’nda ıslah çalışmaları başladı
Aydın'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, söndürme çalışmalarını yakından takip ederek incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Aydın'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar ...
Başkan Özcan'dan kritik uyarı
YEREL HABERLER Başkan Özcan'dan kritik uyarı
Aydın'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Aydın'da orman yangını (2)
Vali Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Nazilli yangını kısmen kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Nazilli yangını kısmen kontrol altına alındı
Ellerine kürekleri aldılar, alevlerin üzerine koştular
YEREL HABERLER Ellerine kürekleri aldılar, alevlerin üzerine ...
Su tankerleri için yol açma çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER Su tankerleri için yol açma çalışmaları yapılıyor
Alevlerin kontrol altına alınması için iş makineleri konuşlandırıldı
YEREL HABERLER Alevlerin kontrol altına alınması için iş makineleri ...
Kuşadası'nda gündüz plajlar, akşam yollar doldu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda gündüz plajlar, akşam yollar doldu
Aydın'da orman yangını/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Aydın'da orman yangını/ Ek fotoğraf
Nazilli’deki yangına müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Nazilli’deki yangına müdahale sürüyor
Aydın’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Aydın’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.