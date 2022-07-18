Aydın'da dekan sekreteri, evinde ölü bulundu



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Sekreteri Ayşe Akay'ın (50), evinde iple doğal gaz borusuna asılı cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Girne Mahallesi 2175 Sokak'taki evde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi'nde 21 yıldır dekan sekreteri olarak görev yapan Ayşe Akay'dan sabah haber alamayan yakınları, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla eve giden polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırarak eve girdi. Akay, iple doğal gaz borusuna asılı ölü bulundu. Acı haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı. Akay'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Aydın'dan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ayşe Akay'ın birlikte yaşadığı oğlu Uğur Can Akay'ın (24), 5 yıl önce yaşamına son verdiği öğrenildi. Polis, Ayşe Akay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-07-18 14:17:06



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