Zamanla yarışan ambulans şoförleri, duyarsız sürücülerin engeline takılıyor 112 Acil Servis’in kahramanları hayat kurtarıyor Ambulans Şoförü Furkan Yıldırım: “Biz engelledikleri her saniye, hastaların hayatından çalınan önemli dakikalardır”

Acil durumlarda hasta ve yaralılara ulaşmak için zamanla yarışan ambulans şoförleri, zaman zaman duyarsız sürücülerin araçlarını yanlış park etmeleri ve yol vermemeleri dolayısıyla zor anlar yaşarken, 10 yıldır ambulans şoförlüğü yapan Furkan Yıldırım ise vatandaşlara “duyarlılık” çağrısında bulundu.

Aydın genelinde yaralı ve acil hastalara müdahale ederek gece gündüz demeden görevlerini yerine getiren 112 Acil Servis ekipleri, büyük bir özveriyle hayat kurtarmaya devam ederken, trafikte ve hasta yakınları ile yaşadıkları sıkıntılar da ekiplerin işlerini yapmasına engel oluyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 10 yıldır Sürücü Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Furkan Yıldırım, vatandaşların daha duyarlı olmalarını talep ederek “Unutmayalım ki, bizi engelledikleri her saniye hasta veya yaralının hayatından çalınan önemli dakikalardır” dedi.

Sürücü Acil Tıp Teknisyeni Furkan Yıldırım, Aydın genelinde 2021 yılı içerisinde 180 bin acil vakaya müdahale ettiklerini ifade ederek, “Sağlık Müdürlüğümüzün bünyesinde 47 tane ambulans, 3 tane motorize ambulans olmak üzere 50 ekiple hizmet vermekteyiz. 112 olarak, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin en büyük ekipmanlarını oluşturuyoruz. 2021 yılı içerisinde 2 bin tanesine motorize ambulans olmak üzere 180 bin vakaya müdahale ettik. Aydın’da toplam 650 personel ile hizmet vermekteyiz. Bunların 160 tanesi sürücü olarak görev yapmakta ve ben dahil tüm sürücülerimiz ileri sürüş teknikleri eğitimi alarak bu mesleği yapıyoruz. Anonsu aldığımız andan itibaren 80 saniye gibi kısa bir sürede vakaya çıkmış oluyoruz” dedi.



“Kendi yakınları da olabilir”

Ambulanslarla olaylara ulaşım sürelerinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Yıldırım; “Hastane öncesinde hastanın veya yaralının en iyi şekilde stabilizasyonunun sağlanarak hastanelere transferlerinin sağlanması açısından büyük önem taşıyoruz. Bunu da büyük bir soğukkanlılıkla yerine getirmemiz gerekiyor. Mesleğimizin soğukkanlılık gerektiren bir tarafı var ve sevmeden yapılabilecek bir iş değil. Gün içerisinde bazı sıkıntılar ile karşılaşabiliyoruz. Belirli problemlerle baş etmek zorundayız. Sivil araçların düzensiz oluşturduğu parklar, sokakların dar olduğu noktalarda hastalara ulaşmamız konusunda etkiliyor. Mesleğimizin en önemli unsuru olay yerine ulaşmamız olduğu için sürücülerin ambulansları gördüğü zaman duyarlı davranıp yol vermeleri, bizim hastalara daha hızlı ulaşmamızı sağlayacak. Unutulmamalıdır ki bu hastalardan bir tanesi haberleri olmadan kendi yakınları da olabilir. O yüzden sürücüleri ve vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ayrıca, sağlık personelleri olarak ambulansın ön kabininde seyrettiğimiz durumlarda, 'Ambulansta hasta yokken neden siren çalıyorsunuz?' gibi tepkilerle karşılaşıyoruz. Ancak işimizin en öncelikli ve acil kısmı hastaya ulaşım sürecidir. Ne kadar hızlı ulaşabilirsek tedavi süreci de o kadar hızlı başlamış olur. O yüzden bizleri ambulans içinde gördüklerinde hasta yok diye yol vermemezlik yapmasınlar. Olay yerine saniyelerle geç kalmamız bile hastanın kaybına veya gerekli aktif tedaviyi alamamasına sebebiyet verir. Seyir halinde yaşadığımız problemlerin yanı sıra hasta yakınlarıyla girdiğimiz diyaloglar da hizmetimizin kalitesini yavaşlatmakta. Unutmasınlar ki bizimle girdikleri her gereksiz diyalog ve tartışma, kendi yakınlarının hayatlarından çaldıkları önemli dakikalardır” ifadelerini kullandı.

Mesleğe ilk başladığı anlarda gördüğü manzaralar karşısında zorluklar yaşadığını ifade eden Yıldırım, “Bu mesleğe başlamadan önce fotoğrafına bakmaya bile dayanamadığımız durumlarla karşılaştığımız birçok an oldu. Tabi bu beni mesleğe başladığım ilk yıllarda zorlasa da pratik yaptıkça, kendimizi hem meslek içi eğitimler ile hem de pratik olarak vakalarla geliştirdikten sonra bu mesleğin dayanılabilirliği arttı” şeklinde konuştu.



“Acil durum araçlarına karşı duyarlı olalım”

Ambulansın peşine takılan sürücülere de “duyarlılık” çağrısı yapan Yıldırım, “Ambulans yol açtıktan sonra peşimize takılan sürücülerle nadir de olsa karşılaşıyoruz. Hem kendi hayatlarını hem trafikteki diğer vatandaşları hem de ambulansın içinde bulunan hastanın hayatını tehlikeye attıklarını bilmelerini isterim. Belki onların ulaşacakları yere biraz geç ulaşmaları problem teşkil etmeyecektir, ancak bizim sağlık hizmeti verdiğimiz hastanın o an hizmete ne kadar ihtiyacı olduğunu, hayata tutunabilmek için bizlere ihtiyaç olduğunu unutmasınlar. Bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Bir gün ihtiyacı olanın siz olmayacağının hiçbir garantisi yok. Bu sebeple ambulanslara ve acil durum araçlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

