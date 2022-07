Bayram’da Didim nüfusu 1 milyona yaklaştı

Kurban Bayramı tatilinde Didim'de nüfus 1 milyona yaklaştı. Didim Belediyesi ekipleri, tatil boyunca vatandaşlar için çalışmalarını 24 saat boyunca sürdürdü.



Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Didim, Kurban Bayramı tatilinde bir kez daha yerli ve yabancı turistlerin bir numaralı tercihi oldu. Nüfusu 1 milyona yaklaşan kentte koylar, plajlar ve tarihi merkezler vatandaşlarla doldu taştı. Didim Belediyesi, tatil boyunca vatandaşlar için hizmet vermeyi sürdürdü.



Festivaller kenti Didim, bayram tatilinde Didim Belediyesi tarafından düzenlenen 2 festivale daha ev sahipliği yaptı. Tatilin ilk gününde, dünyaca ünlü Apollon Tapınağı'nın hemen yanı başında başlayan Takı Festivali 9 gün boyunca sürdü. Festival alanını ziyaret eden on binlerce vatandaş, el emeği ürünleri satın alma ve deneme şansına erişti.



Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Lavanta Festivali, Kurban Bayramı'nın hemen ardından bir kez daha kapılarını açtı. Lavantaların mis kokusu eşliğinde eşsiz manzaralara ev sahipliği yapan festival 2 gün boyunca devam etti. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan festivalde Didim'i ziyaret eden 7'den 70'e turistler doğayla buluşma şansına erişti.



İşletmesi Didim Belediyesi tarafından yapılan Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda doluluk oranı bayram tatilinde had safhaya ulaştı. Dünya standartlarında hizmet veren, denize sıfır konumu, temiz havası, yeşilin bin bir tonunu barındıran doğası ve kamp tutkunlarına sunduğu imkanlar ile tatil boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan park, ziyaretçi akınına uğradı. Tatillerini Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda geçiren vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Didim Belediyesi ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür etti.



İsmini altın renkli kumlarından alan Altınkum Plajı ve Didim'in eşsiz doğasının Ege Denizi'nin mavisiyle buluştuğu noktada yer alan 3. koy başta olmak üzere temizlik ve bakımları Didim Belediyesi tarafından yürütülen Didim'in mavi bayraklı plajları da yerli ve yabancı turistlerin tercih noktaları arasında yer aldı. Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceye ulaştığı Didim'de bayram tatili boyunca vatandaşlar, plajlarda Didim Belediyesi'nin sunduğu imkanlardan faydalandı.

