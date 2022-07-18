Efeler 09 SFK Sevimler'i transfer etti

TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK), yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil beyazlı ekip, geçen sezon 3.Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor’da forma giyen sağ bek ve sağ kanat oyuncusu Murat Sevimler’i transfer etti.



Futbola Alanyaspor’da başlayan ve burada profesyonel olan 24 yaşındaki yeni transfer Murat Sevimler, Alanyaspor U19 ve U21 takımlarında forma giydikten sonra Kemerspor 2003, Payasspor, Alanya Kestelspor ve Nevşehir Belediyespor takımlarında forma giydi. Geçen sezon 23 maçta forma giyen oyuncu Murat Sevimler, 4 asistle takımına katkı sağladı. Kariyerinde 8 kez Ziraat Türkiye Kupası’nda sahaya çıkan Sevimler, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.



Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, "Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan Murat Sevimler’e hoş geldin diyor, efe armamız altında başarılar diliyorum" dedi.

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