Aydın’da orman yangını Kuşadası ile Söke arasında başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da orman yangını Kuşadası ile Söke arasında başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

İHA

Aydın’da orman yangını Kuşadası ile Söke arasında başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı köyü yakınlarında orman yangını başladı. Dumanların görülmesi ile birlikte ekipler yangına müdahale ederken, rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışmalar devam ediyor.
Yangın saat 16.00 sıralarında SökeDavutlar yolu üzerindeki Ağaçlı köyü yakınlarında çıktı. Oldukça kritik bir bölge olan Ağaçlı’daki yangını söndürmek için orman ekiplerinin yanı sıra belediye ekipleri de mücadele başlattı. Bu arada, yangının başlamasının hemen ardından Orman Müdürlüğü’ne bağlı helikopter ve uçaklar da yangın bölgesine sevk edildi. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli’nin yeni nikah salonu için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Nazilli’nin yeni nikah salonu için geri sayım başladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Germencik'te yaz temizliği
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Germencik'te yaz ...
Kurban Bayramı'nda kahve, kolonya ve lokum en az kurbanlık kadar ilgi gördü
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'nda kahve, kolonya ve lokum en az ...
Efeler 09 SFK Sevimler'i transfer etti
YEREL HABERLER Efeler 09 SFK Sevimler'i transfer etti
Aydın'da vatandaşları kurutmalık telaşı sardı
YEREL HABERLER Aydın'da vatandaşları kurutmalık telaşı sardı
Aydın, yeni haftaya 37 derece sıcaklıkla başladı
YEREL HABERLER Aydın, yeni haftaya 37 derece sıcaklıkla başladı
Efeler’de parklar çocuklar için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Efeler’de parklar çocuklar için hazırlanıyor
İncir Tatlısı Yarışması için geri sayım başladı
YEREL HABERLER İncir Tatlısı Yarışması için geri sayım başladı
Bayram’da Didim nüfusu 1 milyona yaklaştı
YEREL HABERLER Bayram’da Didim nüfusu 1 milyona yaklaştı
Zamanla yarışan ambulans şoförleri, duyarsız sürücülerin engeline takılıyor 112 Acil Servis’in kahramanları hayat kurtarıyor Ambulans Şoförü Furkan Yıldırım: “Biz engelledikleri her saniye, hastaların hayatından çalınan önemli dakikalardır”
YEREL HABERLER Zamanla yarışan ambulans şoförleri, duyarsız ...
Kanser hastası, evine giren hırsızdan para isteyince hırsız kaçıp gitti Polis, eşkali ve parmak izi tespit edilen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Kanser hastası, evine giren hırsızdan para isteyince ...
Aydın Büyükşehir, Karacasu'da 2 vatandaşa umut oldu
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, Karacasu'da 2 vatandaşa umut oldu
Aydın'da dekan sekreteri, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da dekan sekreteri, evinde ölü bulundu
Buharkent'te festival hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Buharkent'te festival hazırlıkları devam ediyor
Eski güreşçi, 'yol verme' kavgasında sürücüyü bel kündesiyle hastanelik etti
YEREL HABERLER Eski güreşçi, 'yol verme' kavgasında sürücüyü bel ...
Nazilli'den Gürcistan'a pedal çevirecek
YEREL HABERLER Nazilli'den Gürcistan'a pedal çevirecek
Nazilli Belediyespor Basvari ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Basvari ile 1 yıllık kiralık ...
Kaza sonrası aldığı fazla paranın sahibini arıyor Otomobilini daha uygun fiyata yaptırdı, artan parayı iade edecek
YEREL HABERLER Kaza sonrası aldığı fazla paranın sahibini ...
Aydın'daki orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Aydın'daki orman yangınında 30 hektarlık alan zarar ...
Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu
Nazilli'de son imza Yılmaz'dan
YEREL HABERLER Nazilli'de son imza Yılmaz'dan
Aydınlı Ayşenur, Balkan Şampiyonası’ndan başarıyla döndü
YEREL HABERLER Aydınlı Ayşenur, Balkan Şampiyonası’ndan başarıyla ...
Otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü
Başkan Ertürk, babasını kaybetti
YEREL HABERLER Başkan Ertürk, babasını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.