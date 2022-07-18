Kuşadası'nda makilikte çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Güvercinada mevkisinde çıkan makilik yangını, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.
Güvercinada mevkisindeki seyir teraslarının bulunduğu makilikte bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden zabıta ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 1 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekibi başlangıç aşamasındaki yangını, ağaçların bulunduğu bölgeye sıçramadan söndürdü. Kuşadası Belediyesi'nin İyi Partili Meclis Üyesi Hayati Atlı ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış, bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. İki meclis üyesi, yangının yayılmadan söndürüldüğünü belirtip, vatandaşların daha dikkatli ve daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2022-07-18 19:32:08
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