Aydın'daki yangında 100 dönüm orman zarar gördü



Tülay AKSAY/KUŞADASI, (Aydın), (DHA)- AYDIN´ın Kuşadası ve Söke ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıktı yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 100 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, bugün saat 16.00 sıralarında Kuşadası yolu Ağaçlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekiler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen çok sayıda yer ekibi, 4 uçak ve 6 helikopter yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında yapılan incelemede yaklaşık 100 dönüm alanın hasar gördüğü öğrenildi. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-07-18 22:29:26



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