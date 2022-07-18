Büyük Menderes´te akıntıya kapılan işçi öldü

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın Söke ilçesinde sulama birliğinde çalışan Aydın Baskın (49), Büyük Menderes Nehri´nde su çeken türbinlerin ağzındaki pislikleri temizlemeye çalışırken akıntıya kapıldı. İtfaiye ve dalgıç ekiplerin aradığı Baskın´ın cansız cesedi bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Burunköy Mahallesi Büyük Menderes Nehri Köprüsü yakınlarında Çatalkaraağaç mevkisinde meydana geldi. Koçarlı Ovası Sulama Birliği bünyesinde çalışan Aydın Baskın, Büyük Menderes Nehri'nden su pompalarını kontrol etmek için nehre girdi. Baskın, pompaları kontrol etmek isterken suya düşerek akıntıya kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede yapılan aramalarda Baskın´ın onlarca metre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Baskın´ın cansız bedeni Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN

2022-07-18 23:15:27



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