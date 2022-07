Didim Belediyespor'da yeni dönem

Aydın Süper Amatör küme ekiplerinden Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Küçüker, futbol takımın son durumu ve kulübün hedefleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.



Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Küçüker 2022/2023 futbol sezonunun hayırlı olmasını dileyerek “Kulübümüzün 2022/2023 sezonu camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah güzel bir sezonda çok çalışarak hedeflerimizi bir bir ulaşmaktır. Aydın ili deplasmanlı süper amatör liginde mücadele edecek olan A takım kadromuzu herkesin bildiği üzere, bizi ve diğer kulüpleri şampiyonluklar yaşatmış, benim de hocalığımı yapmış, işinde disiplinli ve tecrübeli olan teknik direktör Ayhan Yıldız hocamızı göreve getirdik. Yardımcılıklarını Mehmet Özdemir ve kaleci antrenörü Mustafa Yağcı'yı iş başına getirdik. Ayrıca sağlık ekibimiz ile gerçekleşen iç ve dış transferlerimizi bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Alt yapı hocamız Mustafa Külle 7 sezondur biliyorsunuz; alt yapılarda görev alıyor. Bize 16 yaşında 3 değerli pırıl pırıl genç ismi U16dan A takım kadromuzu kattık. Şimdi 2 genç ismi daha U16 alt yapımızdan alacağız. Bu sezon itibaren alt yapıda 1119 yaş arası gruplarında liglerde başarıya yakalamak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Her bir yaş grubunu yakından takip edeceğiz. Alt yapılarımızda bir değil, birçok yönetici arkadaşlarımızı görev verdik. Değerli yöneticimiz Cemile Yiğitoğlu'nu alt yapı sorumluluğunu, kulüp genel kaptanlığına Evren Ermurat'ı ve kulüp müdürlüğü görevinde ise Tolga Yelken'le birlikte bizlerle olacak” dedi.



Küçüker, A takımın Ağustos’un ilk haftasında toplanacağını belirterek “Ağustos'un ilk haftası teknik kadromuzla, yaptığımız iç ve dış transferlerimizle toplam 25 futbolcumuz ile çalışmalarımızı başlama planlarımız var. Güçlü kadromuzla, şampiyonluk yolunda nasip ederse yeni sezonda "vira bismillah" diyeceğiz” dedi.



Daha önce futbolcusu olduğunu kulübe başkan olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Küçüker “Daha dün, Didim Delediyespor kalesini koruduğum takımımın bugün kulüp başkanı olmanın gururunu yaşıyorum. Yönetim kurulunda görev alan büyüklerim ve arkadaşlarımın her biri, genç, dinamik ve kendi iş alanlarında vizyonu olan arkadaşları bir araya getirdik. Bu birlikteliğimizi yerelde ve genelde ses sahibi olmak için, bize bugün en büyük desteği veren Belediye başkanımız Ahmet Deniz Atabay ve değerli yöneticilerini, yönetim kurulum adına çok teşekkür ediyoruz. Birlikte Didim halkımızı yanımıza alarak, sportif başarılarımızı bize inanan, güvenen, cefakar taraftarlarımızla her alanda yakalayacağımızı inandığımız şampiyonlukları, ayağımızı yere sağlam basmanın sözünü idrak ettik. Allah utandırmasın” diye konuştu.



Kulüp olarak diğer branşlarda da çalışmalar yürüttüklerini belirten Küçüker “Didim Belediyesporumuzun diğer konularını arkadaşlarımızla birlikte çözmeye çalışıyoruz. Örneğin bayan voleybol takımımız ve erkek basketbol takımımız faaliyetlerini son verilmiş. Biz bu iki branşı açıp liglerde mücadele edeceğiz. Bir diğer konular ise bayan futbol okulu takımımı. Bu konuda antrenörümüz Hasan Hüseyin Sarıtaş hocamız önderliğinde devam ediyor. Didim akademi futbol okulumuzu açtık. Antrenörler Ziya Onat ve Gani Özcan ile çalışmalar devam ediyor. Yüzme okulumuzu iştirak eden değerli ailelerimizin çocukları da bizimle yüzme öğreniyorlar" açıklamasında bulundu.



Kulüp tesisleriyle ilgili de bilgiler veren Küçüker “Kulübümüzün sosyal tesisleri inşaatı yarım kaldığını biliyorsunuz. Biz bunun için bir takım resmi ziyaretlerimiz oldu. Arkadaşlarımızla gereken konuyu araştırıyoruz. Kulübümüzün eksiklerini biliyoruz. Sportif ve iş alanındaki çalışmalarımız planlı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte devam ediyoruz” diye konuştu.



Didim Belediyespor futbol takımının 3. Lig hedefi de olduğunu belirten Küçüker “Kulübümüz artık yerinde saymamalıdır. Komşu takımların bugün 3.ligi adım atıp, bir üst liglerde görüyoruz. Didim kentimiz için vakti geldi de geçiyor. Biz parayı, doğru yerde, doğru harcamalıyız. Artık, Didim şehrimiz yüzüp yüzüp şampiyonlukları rakiplerine kaptırma dönemi bitmiştir. Biz göreve uzun vadeli geldik, yaptığımız görevi en iyisi olması için buradayız. Takdir Didim halkımızın ve taraftarlarımızındır. Didim şeytanın bacağını kırmalı, şehir profesyonel lige çıkmak için ayağa kalkmalıdır” diyerek açıklamalarına son verdi.

