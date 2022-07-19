Tıp Fakültesi öğrencilerine, İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmaları anlatıldı

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Adnan Menderes Üniversitesi tıp Fakültesi öğrencileri Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

20222023 Eğitim Öğretim Yılı Halk Sağlığı stajı uygulamaları çerçevesinde Personel Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Birimi koordinasyonunda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan’ın başkanlığında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri 26 doktor adayı İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler. Başkanlıklar ve bağlı birimlerin işleyişi hakkında birim sorumluları tarafından öğrencilere bilgi verilip, kurumun tanıtımı yapıldı.

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