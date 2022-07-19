Aydın’da yavru leylekler ilk kanatlarını çırpmaya başladı Uçmaya çalışan yavru leyleğin ayağı kırıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde 16 yaşındaki genç, uçmaya çalışırken direğe çarparak yere düşen ve ayağı kırılan yavru leyleği koruma altına aldı.



Sulak alanları ile birlikte önemli göç alanlarından olan Aydın, her yıl çok sayıda leyleğe ev sahipliği yaparken, bu yıl büyümeye başlayan yavru leylekler de ilk kanatlarını çırpmaya başladı. Uçuş denemeleri esnasında zaman zaman istenmeyen kazalar da meydana gelirken, Söke ilçesi Özbaşı Mahallesi’nde de yavru bir leylek, uçuş denemesi sırasında direğe çarparak yere düştü. Yavru leyleğin yere düştüğünü gören 1 yaşındaki Aziz Yiğit ise hemen leyleğin yanına giderek koruma altına aldı. Yavru leyleğin hareket etmekte zorlandığını gören duyarlı genç, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi. Mahalleye gelerek leyleği teslim alan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ilk incelemelerin ardından yavru leyleğin bacağının 2 yerden kırıldığını tespit etti. Yaralı leylek ilkyardım müdahalesinin ardından cerrahi müdahale için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.



“Göçe kadar yetiştirilecek”

Yavru leyleğin göç gününe kadar tedavi edilerek yeniden doğaya salınacağını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Köyde oturan 16 yaşındaki Aziz Yiğit yerde bulduğu leyleği evlerine götürerek, EKODOSD’a haber verdi. Özbaşı köyüne giderek Aziz Yiğit’ten leyleği teslim aldık. Yapılan ilk incelemelerde leyleğin bacağının 2 yerden kırıldığını tespit ederek, sadece tek bacağını kullanabildiğini gördük. İlk yardım müdahalesini yaptık. Cerrahi müdahale gerektiğinden, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar batı bölgesi sorumlusu Erdinç Kutsal’a teslim ettik. Milli Parklar tarafından alınan leylek, Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü. Fakültede yapılacak tedavi olumlu sonuç verirse, göçe kadar iyileşmesi halinde tekrar Özbaşı köyüne aile bireylerinin yanına bırakılacak. Leylekler bazen böyle çarpma kazalarıyla da karşılaşmaktadır. Genellikle çevre kirliliği özellikle yavru leylekleri olumsuz etkilemektedir. İnsan kaynaklı olarak doğaya atılan atıklar ve plastik ipler, ebeveyn leylekler tarafından yuvaya getirilmekte, bunlara dolanan yavrular bazen ölmekte bazen de ayaklarını kaybetmektedir. Doğaya atılan atıkların gerek karasal ortamda gerekse denizlerde birçok canlının yaralanmasına ve ölümüne yol açtığı unutulmamalıdır” dedi.

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