Sıcak havalarda ilaçları kullanmak kadar saklamak da önemli

Özellikle sıcak havalarda uygun ortamlarda saklanmayan ilaçlar şifa yerine adeta zehir olurken, Aydın Eczacılar Odası Başkanı Sefa Karaarslan, ilaçların kuru ve serin yerlerde saklanması gerektiğini ifade etti.



Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da açıkta bırakılan ilaçların çabuk bozulacağına dikkat çeken Aydın Eczacılar Odası Başkanı Sefa Karaarslan, artan sıcaklıklar ile birlikte ilaçların da nasıl saklanması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. Sıcak yaz aylarında uygun ortamlarda muhafaza edilmeyen ilaçların şifa olmak yerine kişileri zehirleme ihtimalinin de yükseldiğini ifade eden Karaarslan, aşırı sıcak ortamlarda bulunan ilaçların daha çabuk bozulduğuna dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.



İlaçların her mevsim özellikle güneş ışığı görmeyen serin yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğini ifade eden Aydın Eczacılar Odası Başkanı Sefa Karaarslan, ilaçları kullanmak kadar saklamanın da önemli olduğunu belirterek “Özellikle soğuk zincir koşullarında saklanan insülin, aşılar, astım, alerji ilaçlarının belli sıcaklıklarda saklanması şarttır. Belirlenen derecelerde saklanmayan ilaçlar bozulur. Hastalar bunu anlayamaz. Özellikle yaz mevsiminde hastalarımızın ilaç saklama konusunda hassas davranmasını istiyoruz. İlacın güvenilebilirliği için saklama koşullarına uyulması birinci şarttır. Özellikle Aydın Türkiye’nin 40 derecenin üzerinde yüksek sıcaklıklarının yaşandığı bir bölge ve bunun için vatandaşlarımız şifa bulmak için kullandıkları ilaçlarını güneş ışığından uzak çekmecelerde ve serin ortamlarda muhafaza etmeliler. Aksi takdirde çabuk bozulan ilaçlar şifa yerine adeta bir zehir olacaktır" dedi.

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