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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ, Türk Kültürü sempozyumuna katıldı

İHA

ADÜ, Türk Kültürü sempozyumuna katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Romanya Ovidius Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, K. Makedonya Sosyo Kültürel Antropoloji Enstitüsü, İpek Yolu Stratejik Araştırmalar Merkezi iş birliği ile düzenlenen 16. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu gerçekleşti.

Romanya’nın Costante (Köstence) şehrinde bulunan Ovidius Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sekiz farklı ülkeden 55 bilim insanının katılımı ile gerçekleşen kongre öncesi Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul’a makamında nezaket ziyareti gerçekleştirilerek etkinlik hakkında bilgi verildi.

Sempozyuma; Köstence Başkonsolosluğu Kültür Ataşe Yardımcısı Bozkurt, Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Osman Kunduracı, K. Makedonya Sosyo Kültürel Antropoloji Enstitüsü Direktörü ve Milletvekili Prof. Dr. Rubin Zemon, İpek Yolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Seyfullah Türksoy, Avidius Üniversitesi öğretim üyeleri, Romanya Demokrat Türk Birliği Kültür Komisyonu Başkanı Serin Türkoğlu, Köstence Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Tuna Balkan ve ADÜ Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Buharkent MYO Müdürü, Kongre Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte Kongre Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç, Efeler diyarı Aydın’dan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’den selamını getirdiğini, birçok ülke ve bilim adamını bir araya getiren bu kongrenin ülkeler arası sanatsal ve bilimsel iş birliklerine zemin hazırlayacağını ifade etti.

Gelişmiş ülkelerin bilgi toplumu olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç, farklı üniversitelerin bilim insanlarının bilgi birikimlerini paylaşacakları kongrenin bilgi toplumu olma yolunda ülkelerimize ve insanlığa faydalı olacak söyledi. Romanya ile Türkiye’nin kültürel ve tarihi ortak bağlarının olduğunu, kongrenin gerçekleştiği Köstence şehrinin geçmişte Osmanlı toprağı olduğunun altını çizen Aytaç, “Büyük Atatürk’ün büstüne ev sahipliği yapan Romanya’nın bu coğrafya için önemli bir dost ülke. Kongrenin insanlığa ve ülkeler arası iş birliğine faydalı olmasını diliyorum. Katkı sağlayanlar ile bilimsel ve sanatsal faaliyetlerimize destek veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkür ederim" dedi.

Ayrıca kongre çerçevesinde açılan ve Ahmet Aytaç (Türkiye), Ahmet Hakan Yılmaz (Türkiye), Alexandru Serbanescu (Romania), Alina Cristea (Romania), Ayşegül Karakelle (Türkiye), Betül Serbest Yılmaz (Türkiye), Boyan BLAZHEV (Bulgaria), Emine Nur Yılmaz Arıkan (Türkiye), F. Nurhan Ölmez (Türkiye), Ghonche Ghojoghi (Iran), Laura Sînziana Cuciuc Romanescu (Romania), Lelia Rus Pirvan (Romania), Mahima GUPTA (Usa), Maruja Pantı (Philippines), Mitra Setarehsobh (Iran), Mutluhan Taş (Türkiye), Nesrin Kaçar (Türkiye), Oğuz Yurttadur (Türkiye) Ovidiu Felıpov (Romania), Önder Düz (Türkiye), Sandra Blazheva (Bulgaria), Saniye Çiğdem Koçak (Türkiye), Süheyla Atabay (Türkiye), Ufuk Ören (Türkiye), Ülkü Küçükkurt (Türkiye), Vafa Allahyarova (Azerbaijan) gibi sanatçılarının eserlerinin yer aldığı uluslararası serginin açılışı gerçekleştirildi.

Ayrıca Ahmet Aytaç, Mutluhan Taş, Ayşegül Karakelle, Alina Crıstea, Ülkü Küçükkurt gibi sanatçılar tarafından atölye çalışmaları da düzenlendi.

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