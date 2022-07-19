Efeler 09, sağ kanada Murat'ı aldı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 SFK dış transferde Nevşehir Belediyespor'dan sağ bek ve sağ kanat oyuncusu Murat Sevimler'i renklerine bağladı. Futbola Alanyaspor'da başlayan ve burada profesyonel olan 24 yaşındaki Murat; Kemerspor 2003, Payasspor, Alanya Kestelspor formaları giydi. Geçen sezon 23 maçta görev yapan oyuncu, takımına 4 asistlik katkı sağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan Murat Sevimler'e hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-07-19 10:58:22



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