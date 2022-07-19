Söke'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AydınSöke Karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında sabah erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atması sonucunda bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Adem G. yönetimindeki özel araç Söke istikametine seyir halindeyken yoldan çıktı. Ağaç direğe çarpan otomobil, yol kenarında bulunan işyerine çarpmadan yan yattı. İhbar üzerine Bölge Trafik ve Jandarma ile 112 Sağlık ekipleri kaza mahalline geldi. Kazada araç sürücüsü Adem G. yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.