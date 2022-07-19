Didim Art resim sergisi başladı

Didim Belediyesi'nin desteğiyle Didim Art Resim Grubu tarafından oluşturulan sergi, Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda başladı. Serginin açılışı Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu yaptı.



Didim Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Didimli kadın ressamların oluşturduğu Didim Art Resim Grubu tarafından hazırlanan, yağlı boya eserlerin sergilendiği resim sergisi Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda başladı. Ressamlar Vildan Devecioğlu, Şengül Uluağ, Rana Adanır, Kumru Özler, Aynur Tan, Selda Denli, İlknur Kılıç, Handan Telci, Şengül Arslan ve Mine Saguner'in eserlerinin yer aldığı serginin açılışını Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu gerçekleştirdi. Sergiyi gezen Başkan Yardımcısı Gündoğdu, başarılarından dolayı Didim Art Resim Grubu üyelerini tebrik ederek Didim Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerine desteğinin süreceğini söyledi.



Sergi, 20 Temmuz Çarşamba gününe kadar Altınkum Ek Hizmet Binası'nda ziyaret edilebilecek.

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