Efeler Belediyesi'nden ilk biber hasadı

Efeler Belediyesi tarafından, Gödrenli Mahallesi’ndeki tarım arazisinde üretilen biberlerin ilk hasadı başladı.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tarımsal üretimi desteklemek ve teşvik etmek için ilçenin bereketli topraklarında üretime devam ediyor. Şevketibostan, enginar, kekik, ekmeklik buğday, karakılçık buğdayı ve daha birçok tarımsal ürünü yetiştiren Efeler Belediyesi, Gödrenli Mahallesi’ndeki 3 dönümlük biber tarlasından ilk mahsulü aldı. Nisan ayında biber fidelerini toprakla buluşturan kadın işçiler, sepetlerini Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenecek süs ve acı biberlerle doldurdu.



Fabrikada işleniyor, Efe Bakkal'da sunuluyor

Hasat edilen biberler, Efeler Belediyesi'nin tarım arazilerinde yetiştirilen diğer ürünler gibi belediyenin Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenecek. Fabrikanın tamamı kadın olan işçilerinin biberlerden ürettiği konserve turşular, Efe Bakkal raflarında vatandaşların tüketimine sunulacak.



Efeler halkına daha rahat bir yaşam sunmak için tarımsal çalışmalara da önem verdiklerini söyleyen Başkan Atay, "Efeler halkımız için güvenli, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdayı sağlamayı da görev biliyoruz. Halkımıza ve Efelerimizin bereketli topraklarına olan borcumuzu ödemek için çalışıyoruz" diye konuştu.

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