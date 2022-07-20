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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü

İHA

Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü

Kurban Bayramı sonrasında Aydın’da kurulan semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarında yarı yarıya düşüş yaşandı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde kurulan semt pazarlarındaki tezgahlardaki etiket fiyatları da vatandaşların yüzünü güldürdü. Kurban Bayramı öncesinde talep yoğunluğu ile yükselen sebzemeyve fiyatları, bayram sonrasında düşüşe geçti. Bir hafta önceye göre yarı yarıya ucuzlayan etiketler, vatandaşların da yüzünü güldürdü.
Sebze ve meyvede bayram sonrası ucuzluğu yaşanırken, özellikle patlıcan fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Bayram öncesinde kilosu 15 liraya kadar olan patlıcan fiyatları bu hafta 23 liraya kadar düştü. Çeşidine göre 15 liraya kadar olan domateslerin kilosu ise 5 liraya kadar düştü.

“Patlıcanda belirgin düşüş var”
Özellikle patlıcan fiyatlarında belirgin düşüş olduğunu ifade eden pazarcı esnafı Mehmet Can İldeniz; “Fiyatlar şu an kışa göre uygun. Özellikle patlıcanda aşırı düşüş var, 23 liraya kadar düştü. Patlıcan şu an piyasada biraz bol, o yüzden fiyata da yansıyor. Genel olarak fiyatlar da kışa göre daha uygun tabi. Yazın ürün daha bol oluyor. Kışın ürün biraz daha geç oluyor, o yüzden fiyatları da etkiliyor. Bayramdan sonra pazarlarda hareketliliğin azaldığını da göremiyorum. Fiyatlar da önceki haftalara göre uygun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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