Didim Belediyesi'nin yetiştirdiği ürünler vatandaşlara dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim Belediyesi'nin yetiştirdiği ürünler vatandaşlara dağıtıldı

İHA

Didim Belediyesi'nin yetiştirdiği ürünler vatandaşlara dağıtıldı

Didim Belediyesi'ne ait tarlada Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen biber ve patlıcanlar, Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda tarımsal kalkınma atağı başlatarak Didim Belediyesi'ne ait tarlalara buğday, ayçiçeği, domates, biber, patlıcan ve çeşitli sebzeler ile gıdaların ekiminin gerçekleştirilmesini sağlayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın çalışmaları Didimlilere kazandırılmaya sürdürülüyor. Akköy Mahallesi'nde bulunan Didim Belediyesi'ne ait arsada yerli tohumlardan yetiştirilen ürünlerin ilk hasadı gerçekleştirildi. Toplanan ve yaklaşık 500 kiloyu bulan organik biber ve patlıcanlar, Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dağıtıma Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci ve CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak da katıldı. Didim Belediyesi tarafından tek tek paketlenerek özenle hazırlanan biber ve patlıcanları alan vatandaşlar, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür etti.

Didim Belediyesi'ne ait tarlalarda yetiştirilen ürünlerin Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtımının sürdürüleceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; "Didim ve Didimliler için çalışmayı sürdürüyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda başlattığımız tarımsal kalkınma atağı devam ediyor. Bugün de Akköy Mahallemizde bulunan tarlamızda yetiştirdiğimiz ürünlerin ilk mamüllerini vatandaşlarımıza dağıttık. Çok kısa bir süre içinde yine kendi buğdaylarımızdan ürettiğimiz unlar hazır olacak ve vatandaşlarımıza dağıtacağız. Önümüzdeki süreçte de domateslerimiz hazır olacak ve Didimlilere dağıtımı gerçekleştirilecek. Bunların yanı sıra ekimini henüz yeni gerçekleştirdiğimiz ayçiçeklerimizin de yetişmesiyle vatandaşlarımızın yağ ihtiyacını karşılayacak, böylece mutfak masraflarına birazda olsa katkı sunacağız.
Didimliler için bu gibi kazanımları hayata geçirebilmekten dolayı mutluyuz. Ben bir kez daha Didim için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, bizlerden desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli'nin kalesi emin ellerde
YEREL HABERLER Nazilli'nin kalesi emin ellerde
Köşk Belediyesinin mezarlık düzenleme ve planlama çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Köşk Belediyesinin mezarlık düzenleme ve planlama ...
Kadın kılığına girip düğünü bastılar Dünya evine giren çiftin arkadaşlarından ilginç sürpriz
YEREL HABERLER Kadın kılığına girip düğünü bastılar Dünya evine ...
Kuruyan kavak ağaçları endişelendirdi
YEREL HABERLER Kuruyan kavak ağaçları endişelendirdi
Nazilli’de yangınlara karşı havadan ve karadan denetim
YEREL HABERLER Nazilli’de yangınlara karşı havadan ve karadan ...
Sarıçay Barajı yükselmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Sarıçay Barajı yükselmeye devam ediyor
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
YEREL HABERLER Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
Milli Park’ta sabah yürüyüşleri durduruldu
YEREL HABERLER Milli Park’ta sabah yürüyüşleri durduruldu
Ünlü oyuncudan Kuşadası’na övgü dolu sözler
YEREL HABERLER Ünlü oyuncudan Kuşadası’na övgü dolu sözler
Nazilli’de 6 saatte 8 kaza meydana geldi
YEREL HABERLER Nazilli’de 6 saatte 8 kaza meydana geldi
Doğum gününde evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Doğum gününde evinde ölü bulundu
Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 4 yaralı
Aydın’da torbacı operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Aydın’da torbacı operasyonu: 1 tutuklama
Didim Belediyesi'nin ilk ayçiçeklerini Başkan Atabay ekti
YEREL HABERLER Didim Belediyesi'nin ilk ayçiçeklerini Başkan Atabay ...
Evinde ölü bulunan ADÜ personeli son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan ADÜ personeli son yolculuğuna ...
Aydın Büyükşehir’den Sultanhisar’da yaz temizliği
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir’den Sultanhisar’da yaz temizliği
İngiliz turistler, severken yaralı olduğunu fark ettikleri köpeği tedavi ettirdi
YEREL HABERLER İngiliz turistler, severken yaralı olduğunu fark ...
Efeler Belediyesi'nden ilk biber hasadı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi'nden ilk biber hasadı
Aydın Büyükşehir Konservatuvarı’ndan Kuşadası’nda konser
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Konservatuvarı’ndan Kuşadası’nda ...
Didim Art resim sergisi başladı
YEREL HABERLER Didim Art resim sergisi başladı
Nazilli'den 3 imza daha
YEREL HABERLER Nazilli'den 3 imza daha
Söke'de otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Söke'de otomobil takla attı: 1 yaralı
Efeler 09, sağ kanada Murat'ı aldı
YEREL HABERLER Efeler 09, sağ kanada Murat'ı aldı
ADÜ, Türk Kültürü sempozyumuna katıldı
YEREL HABERLER ADÜ, Türk Kültürü sempozyumuna katıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.