Dünyada ilk kez Aydın’da yapıldı! Bu oyunu Türkler buldu, milli sporumuz oldu

Dünya’da ilk kez gerçekleştirilen 1. Hemsball Türkiye Şampiyonası, Aydın’ın ev sahipliğinde başladı.

Türkler tarafından 11 yıl önce bulunan ve milli spor olarak tescillenen Hemsball sporuna rağbet her geçen gün artıyor. Her yaştan insanın oynayabileceği spor branşında gerçekleştirilen ilk şampiyonaya ise Aydın ev sahipliği yaptı. Hayata geçtiği ilk günden bu yana spor branşında birçok ilklere imza atan Aydın’da düzenlenen 1. Hemsball Türkiye Şampiyonası, aynı zamanda dünyada da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış seremonisi ile başlayan şampiyonaya 7 ilden toplam 38 sporcu katıldı. 2 gün sürecek olan şampiyona kıyasıya mücadelelere de sahne olacak. Toplam da 5 set olarak oynanan oyun, dikkat, konsantrasyon, odaklanmaya ve el göz koordinasyonunu sağlaması sebebiyle özellikle engelli bireylerde de olumlu bir etki oluşturuyor.



“Heyecanlı ve gururluyuz”

Şampiyonanın dünyada bir ilk olduğunu ifade eden Hemsball antrenörü, Uluslararası Hemsball Federasyonu Genel Sekreteri ve Aydın İl Temsilcisi Firdevs Türkeli, “Hemsball, 2011 yılında İzmir’de Murat Altınay hocamızın kızıyla oynadığı esnada keşfettiği ve ismine patentlenmiş milli ve yerli Türk sporudur. 2013 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi spor branşımız olarak ilan edildi. 2021 Haziran’da da Uluslararası Hemsball Federasyonu kuruldu. Bugün burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte koordineli olarak ilk Türkiye Gençler Hemsball Şampiyonası’nı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bu şampiyona Dünya’da bir ilk. Tarihi bir ana da tanıklık ediyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz ve gururluyuz” dedi.

Hemsball’un bireysel bir spor olduğunu ifade eden Türkeli, “2 sporcunun karşılıklı topu ortada bulunan hedef tahtası üzerinde duran 30 santimetrelik çemberin içinden sektirerek rakip oyuncunun alanına düşürmek ya da onun aynı amaca ulaşmasını engellemek. Tabiki birçok ayrıntısı var ancak ana hatlarıyla bu şekilde. 30 tane atış tekniği var. Odaklanma, denge ve refleks geliştiren bir spor. Aynı zamanda otizm ve zihinsel engelli ve down sendromlular üzerinde çok büyük faydaları olduğu bilimsel raporlarla kanıtlanmış bir spor dalıdır” dedi.



“İnancımız sonsuz”

Açılış seremonisinde konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Hemsball her açıdan herkesin yapabileceği yeni bir spor dalıdır. Keşfedildiği günden bugüne çok yol kat eden Hemsball sporunun önümüzdeki yıllarda çok büyük başarılara imza atacağına inancımız sonsuzdur. İlk şampiyonayı ilimizde yapıyor olmak büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Tüm sporcularımıza şampiyonada başarılar diliyorum” dedi.



“Daha ileriye götüreceğiz”

Türkiye’nin dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, “Hemsball gibi iyi bir spor dalının ilk Türkiye Şampiyonası’nı Aydın ilimizde yapmış olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Hemsball yeni bir spor dalı ama çok faydalı ve gelişmekte olan bir spor dalı. Türkiye, bu spor dalında dünyaya örnek olan bir ülke. Bunu çok daha ileri düzeylere götürme hedefimiz var. Ben bu sporun gençlerimize, devletimize ve milletimize büyük faydaları olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hemsball’a gönül veren sporcularımıza da bu şampiyonada ve diğer şampiyonlarda başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından şampiyona gösteri maçı ile başlarken, farklı illerden gelen sporcular 2 gün sürecek müsabakalarda şampiyonluk için mücadele edecek.

