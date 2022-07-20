Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği'ne renk kattı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, Efeler’i kültür ve sanatla anılan marka kent yapma yolunda hayata geçirdiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), Sardes 7. Uluslararası Dionysos Şenliği ve Tiyatro Eğitim Kampı’na katıldı.



Manisa Salihli’de bulunan Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes Antik Kenti’ndeki Artemis Tapınağı bölgesinde düzenlenen etkinlikte Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu doğaçlama tiyatro gösterisi gerçekleştirdi. Şenlikte EBŞT sanat yönetmeni dramaturgyazar Serkan Fırtına “Tiyatro Eleştirisi Atölyesi”, şehir tiyatrosu oyuncu ve eğitmenlerinden Mehmet Emektar ise “Oyunculukta Amaç ve Engeller Atölyesi” adlı eğitim verirken Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun doğaçlama tiyatro oyunu da sahnelendi. Oyun izleyenlerden tam not aldı. Ayrıca katılımcılara Efeler Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan kitaplar tanıtıldı ve hediye edilen eserler ilgi gördü.



Şenlik, tiyatro sanatının doğduğu ve tüm dillerde söylenen Theatron kelimesinin ilk kullanıldığı yer olan, tiyatro tanrısı olarak da bilinen Dionysos’un yaşadığı topraklarda, Lidya Krallığının başkenti Sardes’te birçok sanatçı ve sanatseverin katkısıyla imece bir şekilde gerçekleştiriliyor. Salihli Sart Mustafa Köyü Artemis Tapınağı bölgesinde, Paktalos Çayı (Sart Çayı) kenarında çadırlar kuruldu, etkinlikler için oluşturulan mekânlar oldukça ilgi gördü. Tiyatro sanatçıları arasında birlik, beraberlik ve dayanışma örneğinin sergilendiği şenliğin yürütücülüğünü Salihli’de bulunan Rasim Aşın Dionysos Tiyatro Evi yaparken, alanlarında uzman birçok kişi, yazarlık, sanat eleştirisi, clown, oyunculuk, drama, yönetmenlik, pantomim gibi alanlarda ücretsiz olarak eğitim veriyor. Kampta ayrıca sahne performansları, söyleşiler ve çeşitli sanat etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Sardes 7. Uluslararası Dionysos Şenliği ve Tiyatro Eğitim Kampı 24 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.

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