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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buharkent’e aynı anda 5 büyük proje

İHA

Buharkent’e aynı anda 5 büyük proje

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, söz verdiği projeler ile ilgili açıklama yaparak aynı anda 5 büyük projenin devam ettiğini belirterek hayırlı olmasını diledi.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde hayata geçirilen projeler ile ilgili açıklamalarda bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla projelerin son durumları hakkında bilgi verdi. Kent belleğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan Kent Müzesi projesinde sona gelinirken, Başkan Erol, tanzim ve teşhir projesinin ihalesinin gerçekleştirildiğini ve 14 Temmuz tarihi itibariyle yer tesliminin yapıldığını açıkladı. Diğer 4 projede de çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Erol, yatırımların Buharkent’e hayırlı olmasını diledi.

Sosyal medya üzerinden Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne de çağrıda bulunan Başkan Erol, paylaşımında “Buharkent’e hizmet etmeye, sözlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Aynı anda 5 büyük proje. Restorasyonunu tamamladığımız Kent Müzesinin hazırlanan tanzim ve teşhir projesinin ihalesi gerçekleştirildi. 14.07.2022 tarihinde yer teslimi yapıldı ve projenin uygulaması başladı. Tarımsal sulamaya yönelik yeraltı barajı projesi çerçevesinde açılan sondaj kuyusundan beslenecek Kayaburnu mahallemizde bulunan 2.000 dönüm incir bahçelerini sulayacak kapalı devre sulama sisteminin ihalesi gerçekleştirildi, yer teslimi yapıldı. Zafer Mahallesinde Küçük Sanayi Sitemizin batısında bulunan alanda hazırladığımız park projemizin ihalesi 21.07.2022 tarihinde yapılacaktır. Feslek ve Gelenbe Mahallelerimiz için yapılacak, imar ve proje çalışmalarını tamamladığımız Nizami Futbol Sahamızın ihalesi 02.08.2022 tarihinde yapılacaktır. Karşılığında 24 Derslikli Okul inşa ettiğimiz Buharkent eski İstiklal İlkokulu arsasına yapılacak Otopark ve Kapalı Pazaryeri inşaatının ihalesi 27.12.2021 tarihinde istekli olmaması nedeniyle yapılamamıştı. Revize edilip, otopark kapasitesi 2 katına çıkarılan proje çalışması tamamlanmış olup, 200 araçlık yeraltı otoparkı ve 3 kat pazaryerinden ibaret olan projemizin ihalesi 17.08.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Spor Tesisleri yatırımlarımız tamamlandığı gibi ve Gençlik Merkezimizin inşaatı da bir ay sonra bitecektir. Buharkent’imize ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. 2014 yılı seçimlerinde açıkladığı Buharkent’imize yönelik söz ve vaatlerinin hiç birini geçen 8 yıl boyunca yerine getirmeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanını, sözlerini ve vaatlerini yerine getirmeye ve hizmet etmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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