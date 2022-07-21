Aydın’daki okullar inceleniyor

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Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, okulların tatil olmasının ardından il genelindeki okullarda inceleme ziyaretlerine devam ediyor.



Aydın’da 20212022 Eğitim Öğretim döneminin sona ermesinin ardından sınıflar boş kalırken, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, okullardaki inceleme ziyaretlerine devam ediyor. Aydın’ın eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde il genelindeki okulların eksiklikleri tespit edilerek gerekli çalışmalar başlatılıyor.

Bu çerçevede Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Yenipazar ilçesi Çulhan Mahallesi’nde bulunan Çulhan Köyü İlkokulu’nu ziyaret etti. Okumuş, ziyarette okulda incelemelerde bulunurken yetkililerinden bilgi aldı.

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