Efeler 09 Ömer'i aldı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, İskenderunspor´un

genç oyuncusu Ömer Turan´ı renklerine bağladı. Altınordu altyapısında futbol hayatına başlayan 22 yaşındaki sol bek ve sol kanat oyuncusu Ömer, sırasıyla Altay U19 ve U21 takımlarının ardından, Bornova Yeşilovaspor ve İskenderunspor'da forma giydi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-07-21 11:32:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.