Vali Aksoy, başarılı öğrencileri ağırladı

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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, YKS’de Aydın’da ilk 100’e giren öğrencileri makamında ağırladı.



2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında Aydın’da ilk 100’e giren öğrenciler, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Başarılı öğrenciler Ege Aksoy, Arhan Saygın, Alper Gezek, Mehmet Rodi, Oğuz Kağan Çatma, İlker Serter, Alıaksandr ve Ragıp Yılmaz’ı ağırlayan Vali Aksoy, tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve öğretmenleri eşlik etti. Ziyaret sonunda öğrencileri kutlayan Vali Aksoy, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

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