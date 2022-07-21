Aydın Tekstil Park'ta sinema geceleri devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’a kazandırılan Aydın Tekstil Park’ta sinema günleri devam ediyor. Türk sinemasının birbirinden değerli eserleri, önümüzdeki günlerde açık alanda Aydınlı sinemaseverlerle buluşacak.



Aydın Tekstil Park’ta film geceleri devam ediyor. 25 Temmuz Pazartesi günü yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ile Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı 'Vizontele', 1 Ağustos Pazartesi günü bir yol komedisi olan 'Yol Arkadaşım' ve 8 Ağustos Pazartesi günü ise yine bir komedi filmi olan 'Hükümet Kadın' izleyicileri karşılayacak. Filmler saat 21.30’da başlayacak.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türk sinemasının bu seçkin eserlerini hep birlikte açık alanda izlemek için tüm Aydınlıları Aydın Tekstil Park’a davet etti.

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