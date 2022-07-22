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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artan sinek popülasyonuna sadece onlar seviniyor

İHA

Artan sinek popülasyonuna sadece onlar seviniyor

Yaz aylarının gelmesi ile sinek popülasyonunda artış gözlemlenirken, sineklik imalatı yapan esnafların işleri yoğunlaştı.

Yaz ayları ile birlikte ortaya çıkan sinekler vatandaşları huzursuz etmemeye devam ediyor. Geceleri vatandaşların uykularını kaçıran, adeta kabus yaşatan sivrisineklere karşı belediyeler ilaçlama yaparak önlem almaya çalışıyor. Hayatı olumsuz etkileyen sinekler herkesi mutsuz ederken, sineklerin çoğalmasına bir tek sinekli imalatı yapan esnaflar seviniyor. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde babasından kalma mesleği sürdüren 72 yaşındaki marangoz ustası Hüdaverdi Şentürk yaz döneminde sineklik siparişlerinin yoğunlaştığını belirtti.

Ev ve işyerleri için sineklik ürettiklerini kaydeden Şentürk, "Babamdan devraldığım bu mesleğimi çocuklarıma da öğrettim. Sağ olsun onlar da bana yardımcı oluyor. Çok şükür bir şekilde işimizi sürdürüyoruz. Yaz döneminde işlerimiz biraz daha artıyor. Genellikle sineklik işlerimiz ön plana çıkıyor. Malum Aydın bir tarım kenti ve o yüzden sinekler oldukça fazla. Sinekler de hem varlıkları ile bizleri huzursuz ediyor hem de sağlığımızı tehdit ediyor. Evlerini ve iş yerlerini haşerelerden korumak isteyen vatandaşlar da kimyasal yöntemlerin yanında doğal yöntemleri de fazlasıyla tercih ediyorlar. Ev ve işyerlerine sineklik yaptıran müşterilerimiz kapı ve pencerelerini rahatlıkla açıp hem doğal yöntemlerle serinliyorlar hem de haşerelerden korunuyorlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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