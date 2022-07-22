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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli İİBF öğrencileri borsa yarışmalarında rekora imza attı

İHA

Nazilli İİBF öğrencileri borsa yarışmalarında rekora imza attı

ADÜ Nazilli İİBF öğrencileri katıldıkları 12 farklı borsa yarışmasında büyük bir başarı elde ederek rekora imza attı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri, finansal okuryazarlık seviyesinin yükselmesine katkı sağlamak, gençleri para yönetimi konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen borsa alanında katıldıkları 12 yarışmada elde ettikleri şampiyonluk ve dereceler ile rekora imza attı. Düzenlenen 12 yarışmada Nazilli İİBF öğrencileri bu yarışmaların büyük çoğunluğunda şampiyon oldu ve ikincilik derecesi aldı. Konu ile ilgili ADÜ tarafından yapılan paylaşımda “Öğrenciler, 12 yarışmada şampiyonluk veya ikincilik alarak bir daha herhangi bir üniversitenin neredeyse hiçbir zaman kıramayacağı bir rekora imza atmış oldu” ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz aylarda yapılan ve son yarışma olan borsa ve para yönetimi konusundaki yarışması Trade Master’ın daha öncekiler gibi son şampiyonu ve ikincisi yine Nazilli İİBF öğrencileri oldu. Öğrencileri Fakültede konuya yönelik olarak kurduğu sistem ile yetiştiren Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli, yarışmanın ödül törenine öğrencileri ile birlikte katılarak öğrenciler ödüllerini almasına eşlik etti ve ADÜ adına borsa yarışması şampiyonluk kupasını teslim aldı.
Ödül töreni sonrasında konuşan Nazili İİBF Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli, Nazilli İİBF’nin bundan sonra hiçbir üniversitenin kolay kolay kıramayacağı bir rekor elde ettiğini ve para yönetimi yarışmasında belirgin bir rekabet üstünlüğüne sahip olduğunu vurguladı. Nazilli İİBF mezunlarının finans sektöründe kıymetli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Yusuf Kaderli, ADÜ borsa aracı kurumlarının işe alımlarda ilk tercih ettiği üniversite konumuna geldiğini yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizin sektörde çok hızlı bir biçimde işe girdiğini ve mezun olur olmaz iş bulma ayrıcalığını yaşadığını ifade etti.
Üniversite sınavına girip üniversiteyi tercih etme süreci içinde olan tüm gençlere eğer finans sektörünün iyi bir kurumunda çalışmak istiyorlarsa, tercihlerinde ilk sıralara ADÜ Nazilli İİBF İşletme veya Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümlerinden biri olması gerektiği mesajını veren Kaderli; “Bu başarıların elde edilmesinde her zaman Fakültemize destek veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkür ederiz” dedi.

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