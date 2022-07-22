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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Ticaret Borsası, üyeleriyle buluştu

İHA

Aydın Ticaret Borsası, üyeleriyle buluştu

Üyelerinin talep, öneri ve beklentileri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Aydın Ticaret Borsası, Aydın genelinde bulunan üyeleriyle bir araya gelerek Aydın ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan faaliyetlerini paylaştı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, borsa üyelerinin ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri doğrultusunda gerçekleşen Aydın Ticaret Borsası’nın faaliyetlerini ve planlanan projelerini Üye Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’nda borsa üyelerine aktardı. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye’de bulunan 113 Borsa arasında tescil işlem hacmi olarak ilk 20’de yer alan ve Ege Bölgesi’nde 2. sırada olan Aydın Ticaret Borsası’nın 2010 yılında akredite olmasıyla birlikte 5 yıldızlı borsa hizmeti vermekte olduğunu belirtti.

Aydın ve Ege Bölgesi ekonomisinin kalkınması adına birçok projede yer aldıklarını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası İştirakleri olan ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB), TMO TOBB LİDAŞ A.Ş, Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş., Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş., Çine Zeytinyağı Lisanslı Depo Güdümlü Projesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin mevcut çalışmalarından bahsetti.

“2. Soğuk Hava Deposu için adımlar atıldı”
2020 yılında Aydın Ticaret Borsası üyelerinin hizmetine sunulan ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş’nin mevcut çalışmaları hakkında borsa üyelerini bilgilendiren Çondur, 2020 yılından bu zamana kadar yaklaşık 6 Milyon Kg ürün depolandığını ifade etti. Çondur, ilimizin doğusunda planlanan 2.soğuk hava deposu projesi içinde gerekli adımların atıldığını belirtti.

Aydın Ticaret Borsası üyelerinin işbirliği ve pazar payını arttırmayı hedeflediklerini, birçok ulusal ve uluslararası fuara katılım gerçekleştirdiklerini belirten Çondur, Ocak 2022 yılında düzenlenen 9. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda sektör temsilcilerini buluşturduklarını ve 200 Milyon TL sıcak satışla da Türkiye’nin ilk 5 tarım fuarı arasına girdiklerini ifade etti.

Çondur, Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na daha fazla uluslararası firmanın katılım sağlayabilmesi ve fuar zamanında sektöre yönelik panellerin organize edilebilmesi adına yeni fuar alanı tahsisi için yetkili mercilerle görüşmelerin tamamladığını belirterek en kısa zamanda yeni fuar alanında sektör temsilcilerini buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

İlimizin lokomatif tarım ürünlerinden olan incir, kestane, zeytin, zeytinyağı gibi ürünlerin nihai tüketici ile buluşması adına Aydın’ın doğusunda, batısında ve güneyinde olmak üzere 3 adet yöresel ürün satış yerinin planlandığını ifade eden Çondur, aynı zamanda ihracatçıları, tüccarı ve üreticileri ortak bir platformda buluşturacak olan Pazar Yeri projesi hakkında Aydın Ticaret Borsası üyelerini bilgilendirdi.

Aydın Ticaret Borsası üyelerinin ticari iş birliklerinin gelişmesi adına hayata geçirilen Yöresel Aydın Platformu’nu borsa üyelerine tanıtan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, platformun tamamen ücretsiz olduğunu, bu platformda ürünlerin, firma bilgilerinin yer alarak nihai tüketicinin ve yurtdışı firmalarının doğrudan borsa üyeleriyle iletişime geçebileceklerini aktardı.

“Sektöre dair sorun ve çözüm önerilerini ilettik”
Sektöre dair sorun, çözüm önerileri ve talepleri tespit etmek üzere sektör toplantılarında Aydın Ticaret Borsası üyeleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Çondur, gerçekleşen toplantılar sonucunda borsa üyelerinin öneri ve taleplerinin kamuoyu oluşturması adına da özverili bir çalışma sergilediklerini vurguladı.

“Aydın’a Zirai Karantina Müdürlüğü açılmalı”
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın’da Zirai Karantina Müdürlüğü’nün bulunmamasından dolayı ihracatçıların yaşamış oldukları sıkıntıları yetkili mercilere ilettiklerini ve konunun takibinde olduklarını belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu ve ilgili kurumlar nezdinde tescili kabul edilen Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini ve Aydın Çam Fıstığı tescil süreci hakkında üyelere bilgilendirdi. Çondur, Aydın Kestanesinin Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin 4.coğrafi işaretli ürünü olduğunu Aydın Memecik Zeytinyağı ve Aydın Memecik Zeytini için de Avrupa Birliği Coğrafi İşaret başvurusunu gerçekleştirdiklerini ifade ederek Aydın ilinin Avrupa Birliği’nde ürün sayısını 4‘e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çondur, Aydın Ticaret Borsası üyelerinin destekleriyle, Aydın Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, personelleri, Aydın ilinin kurum ve kuruluşları ile birlikte bir arada olmaya ilk günkü heyecan ve azimle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Aydın Ticaret Borsası Üye Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı soru cevap ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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