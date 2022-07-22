Sıcak hava insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor Sıcak havalar hayvanları bunalttı

Aydın'da etkili olan sıcak hava insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye ulaştığı kentte sokaklar boş kalırken, sokak hayvanları da gölge alanlarda serinlemeye çalıştı.



Aydın'da hava sıcaklığının gündüz 3540 dereceye yükselmesiyle birlikte insanlar kadar hayvanlar da kendilerine serin yerler aramaya başladı. Sokak hayvanları ağaç gölgeleri, araçların altları gibi pek çok yere sığınarak serinlemeye çalıştı. Sıcak havadan korunmak isteyen sokak hayvanları kimi zaman renkli görüntüler oluşturdu. Güneş ışınlarının en yoğun olarak hissedildiği öğle saatlerinde kent sokakları da boş kaldı. İnsanlar sıcak hava dolayısıyla evlerinde kalmayı tercih etti. Aydınlı hayvanseverler sokak hayvanlarının sıcak havalarda mağdur olmamaları için vatandaşları sokaklara bir kap su ve bir kap mama koymaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.