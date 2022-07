18. Altınkum Yazarlar Festivali başlıyor

18. Altınkum Yazarlar Festivali, 115 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Didim Belediyesi tarafından düzenlenecek festivale birçok ünlü yazar ve sanatçı katılacak.

Didim Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Altınkum Yazarlar Festivali, 18'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. İsmini altın sarısı rengindeki kumlarından alan Altınkum Plajı'nın yanı başında, Ege Denizi'nin eşsiz mavisi eşliğinde düzenlenecek festival 115 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivale her yıl olduğu gibi bu yılda birbirinden ünlü usta kalemler ve sanatçılar katılacak. Festivaldeünlü yazarların yanı sıra birçok sürpriz isim Didimli vatandaşlar ve festival katılımcıları ile buluşacak.

Usta kalemlerin vatandaşlarla buluşacağı 18. Altınkum Yazarlar Festivali'nin Didim'in tanıtımında büyük rol oynadığını kaydeden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didimlileri ve tüm kitap severleri festivale davet etti. Başkan Atabay, "Altınkum Yazarlar Festivali'nde bir kez daha vatandaşlarımızla buluşacağımız için heyecanlıyız. Her yıl olduğu gibi bu yılda birçok usta kalem ve ünlü isim festivalimize katılacak, gerek kitap imzalayacak gerekse de söyleşiler yapacak. 15 gün sürecek festivalimizin bir kez daha tüm katılımcılar için unutulmaz olacağına inanıyoruz. Festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

