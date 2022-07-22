Sitenin tel örgüsüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir sitenin tel örgülerine sıkışan kediyi Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde Balatlıoğlu Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin etrafını çevreleyen ter örgülere bir kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından Kuşadası Belediyesi Haybulans Ekibi de kediyi olay yerinden alarak gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için hayvan barınağına götürdü.

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