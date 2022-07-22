Aydın'da ormanlara girişler 23- 27 Temmuz tarihleri arasında yasaklandı



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN Valiliği, hafta sonu 40 derecenin üzerine çıkması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle il genelinde 2327 Temmuz tarihleri arasında kent ormanları, milli parklar, tabiat parkları, orman içerisinde yer alan piknik ve mesire alanları ile ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Aydın Valiliği, hava sıcaklığının hafta sonu 40 derecenin üzerine çıkabileceği ihtimaline karşın 23-27 Temmuz tarihleri arasında ormanlara girişleri yasakladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "3 Haziran 2022 tarih ve 02 No´lu Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon kararına ek olarak; Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik uyarıda yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri civarında ve biraz üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonu daha da artarak ortalamaların 4 ila 5 derece üzerine çıkacak. Aydın il genelinde 23 Temmuz Cumartesi günü öğle saatleri ile 27 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 3639 derece, iç kesimlerde 3942 derece ve orta kuvvette, zaman zaman anlık olarak kuvvetli esecek. Kuzey doğulu rüzgarların neden olacağı düşük nem (yüzde 10-30) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir. Bu nedenle orman yangını riski artacağından 23-27 Temmuz tarihleri arasında Aydın İlinde kent ormanları, milli parklar, tabiat parkları, orman içerisinde yer alan piknik ve mesire alanları ile ormanlık alanlar ziyaret ve kullanıma kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-07-22 22:09:05



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