Başkan Atay, yörüklerle bir araya geldi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın genelinde faaliyet gösteren yörük dernekleri temsilcileri ile bir araya geldi.



Türklerin önemli kültürlerinden olan yörüklük kültürü ile ilgili Aydın genelinde çalışmalar yürüten yörük dernekleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı ziyaret etti. Başkan Atay, Efeler Kent Konseyi ile Aydın Efeleri Yörükleri ve Türkmenleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Aydın Yörük Efe Kültür Derneği, Germencik Şehit Cafer Efe Yörük ve Zeybekler Derneği, Söke Yörük ve Efeler Yardımlaşma Derneği, Kızılcaköy Efeler Yörükler Derneği ve Ortaklar Yörük Efeler Derneği yönetim kurulu üyelerini Efeler Belediyesi'nin meclis salonunda ağırladı.



Hayata geçirdiği projeleri ve belediye çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaşan Başkan Atay, ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebildiği gündüz bakımevleri, yalnızca kadınların istihdam edildiği ve yöresel ürünlerin işlendiği yüzde yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, gençlerin ders çalışıp kitap okumak için yoğun ilgi gösterdiği kitap kafeler, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Efelerli hanımların sosyalleşmelerine destek olan Hanımevleri gibi çok sayıda projeyi yörük temsilcilerine tanıttı.



Toplantıda yörük dernekleri üyeleri Başkan Atay’a çiçek takdim ederken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da nazik ziyaretleri için teşekkür edip, ziyaretin anısına konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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