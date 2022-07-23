Kuşadası yaz boyunca sanatla güzelleşiyor

Kuşadası Belediyesi tarafından “Kuşadası sanatla güzelleşiyor” sloganıyla düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri turizm sezonuna büyük renk katıyor.



Balıkçılar Meydanı, Tarihi Kervansaray ve Güvercinada’da gerçekleşen konserler, sanatseverlere muhteşem atmosferlerde müzik dinleme olanağı sunarken Altın Güvercin Amfi Tiyatro, Türkiye’nin önemli tiyatro sanatçılarını ve gruplarını ağırlıyor.



Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası, yaz sezonu boyunca önemli kültürsanat etkinliklerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde Maffy lakaplı dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ın anısına Kervansaray ve Güvercinada’da düzenlenen Maffy Kuşadası Caz Günleri Türkiye’nin ve dünyanın önemli caz müzisyenleri, müzikseverlerle buluşuyor.



Kuşadası’nın simgesi olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Güvercinada Kalesi, Maffy Kuşadası Caz Günlerinin dışında yine Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde düzenlenen ‘Güvercinada Dinletileri’ne de ev sahipliği yapıyor. Tıpkı caz konserleri gibi Güvercinada’nın eşşiz manzarasında gerçekleşen ücretsiz dinletiler de büyük ilgi görüyor.



Maffy Caz Günleri ve Güvercinada Dinletilerinin yanı sıra Kuşadası Kent Orkestrası tarafından farklı noktalarda düzenlenen konserler kentin kültürsanat yaşamını hareketlendiriyor. Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı plajlarında düzenlenen partilerde ve Balıkçılar Meydanı’nda gerçekleşen konserlerde sahne alan Kuşadası Kent Orkestrası, profesyonel kadrosu ve seslendirdiği birbirinden güzel eserler ile dinleyicilerine keyifli anlar yaşatıyor.



Müzikal etkinliklerin yanı sıra tiyatroya da büyük önem veren Kuşadası Belediyesi, yaz boyunca seçkin oyunları kentle buluşturuyor. Türkiye’nin önemli tiyatro sanatçıları ve grupları tarafından Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sergilenen oyunlar da konserler gibi sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugüne kadar Emre Kınay ve Evrim Alasya’nın rol aldığı “İki Bekar” ve Levent Üzümcü ve Cengiz Toraman’ın rol aldığı “Anlatılan Senin Hikayendir” isimli oyunlara ev sahipliği yapan Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da 31 Temmuz Pazar günü ise ünlü oyuncular Genco Erkal ve Tülay Günal tarafından “Yaşamaya Dair” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.



Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek etkinliklerin ücretsiz davetiyelerini İbramaki Sanat Galerisi ve Ada Modern Sanat Galesi’nden temin etmek mümkün. Kuşadası’nda yaz boyunca gerçekleşecek kültürsanat etkinliklerinden haberdar olmak isteyen sanatseverler Kuşadası Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

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